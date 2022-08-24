Вид Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Решение о внесении изменений в состав основных показателей, используемых при формировании рейтинга компаний, управляющих многоквартирными домами в Пермском крае озвучил первый заместитель начальника краевой ИГЖН Евгений Курочкин.

Согласно постановлению Правительства Пермского края, при формировании рейтинга больше не учитывается наличие или отсутствие у управляющей компании (УК) задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

Как пояснил представитель Инспекции государственного жилищного надзора, такое решение было принято в связи с переходом на прямые платежи за коммуналку. Теперь жители осуществляют платежи напрямую в ресурсоснабжающую организацию без посредничества в лице управляющей компании.

«Этот критерий утратил свою объективность при оценке работы управляющей организации, и дальнейшее формирование рейтинга по данному показателю стал нецелесообразным», - отмечает Евгений Курочкин.

Теперь остается ждать новый рейтинг УК, в котором из-за отмены одного из главных показателей предстоят большие изменения.

В Пермском крае рейтинг управляющих компаний формируется ежеквартально с 2017 года, его результаты размещаются на сайте ИГЖН в разделе «Рейтинг УК». В него можно пройти по ссылке https://iggn.permkrai.ru/reyting-uk/reyting-uk

Рейтинг УК также можно найти на портале «Управляем вместе» https://vmeste.permkrai.ru/program/results/rating_uk

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