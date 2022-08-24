Следователи прокомментировали ЧП на пермском предприятии, где сотрудницу засыпало зерном

Место происшествия. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

После гибели сотрудницы сельхозпредприятия в Пермском районе следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Напомним, днем 23 августа на одном из сельскохозяйственных предприятий в поcелке Култаево погибла 38-летняя сотрудница. Как рассказал «Комсомолке» очевидец трагедии, все случилось во время разгрузки зерна.

- К бункеру, где хранилось зерно, подогнали шнек для выгрузки, но когда его подключили, раздался громкий хлопок, и все 120 тонн зерна вместе с частью бункера обрушились на работников - брата и сестру. Конус упал прямо на женщину, она погибла на месте, ее буквально расплющило. А мужчина оказался под завалами. У него оторвало часть ноги, а именно, ступню. Врачи говорят, что скорее всего ее будут ампутировать.

Однако официально про пострадавшего мужчину ничего не сообщают.

- В настоящее время следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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