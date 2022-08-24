В «Ночь кино» в Перми зазвучит музыка из фильмов

В концерте прозвучат мелодии из «Карнавальной ночи» Фото: кадр из фильма

Такие киноленты, как «Дети капитана Гранта», «Берегись автомобиля», «Мой ласковый и нежный зверь», «Человек-амфибия», «Два капитана», «Семнадцать мгновений весны», «Петербургские тайны», «Карнавальная ночь» и многие другие, стали классикой отечественного киноискусства. Своей долгой экранной жизнью они во многом обязаны замечательной музыке.

Услышать ее пермяки смогут вечером в воскресенье, 28 августа. Пермская филармония присоединяется к ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино». В России она пройдет уже в седьмой раз.

Оркестр русских народных инструментов имени В.А. Салина представит в органном зале программу «Так звучит кино» (6+). Музыканты исполнят самые известные песни и мелодии отечественного кино, которые много лет остаются всенародно любимыми.

Кстати, накануне на вершине легендарной горы Полюд была представлена серия путеводителей «Путешествия с Алексеем Ивановым». Презентация путеводителей состоялась в преддверии выхода фильма «Сердце Пармы», который снимался в Пермском крае. Специально для съемок в окрестностях небольшого городка Губаха, в Холодном логу, построили стену деревянной крепости с воротами и сторожевыми башнями. Крепость «работала» в картине попеременно и Чердынью, и Усть-Вымом – в зависимости от ракурса съемок. А сейчас туда водят экскурсии.

Реквизиторы картины старались максимально соблюсти историческую достоверность и в то же время сохранить зрелищность. В фильме для каждого из народов были созданы свои костюмы, чтобы зрителю было понятно, что за народность перед ним.

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