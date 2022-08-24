Фото: Министерство АПК Пермского края.

В Республике Удмуртии 17 и 18 августа проходил XVI Всероссийский конкурс на звание лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. В нем приняли участие 96 человек из 60 регионов России. Все они являются победителями региональных конкурсов в этой отрасли сельского хозяйства.

Пермский край в конкурсе профессионального мастерства в Удмуртии представляла Надежда Миронова из СПК «Колхоз имени Чапаева» (Кунгурский округ). В 2022 году она стала второй раз подряд в краевом смотре-конкурсе, который проводится в Прикамье с 2015 года.

Профессиональный конкурс включал четыре этапа: работа в лаборатории, проверка практических знаний, проверка теоретических знаний и работа с документами.

В итоге двухдневных соревнований победу одержала Валентина Шушакова из Удмуртии, набравшая 88,6 балла. Следом за ней расположились Екатерина Климова из Краснодарского края (88,5 балла) и Елена Митрохина из Алтайского края (87,8 балла).

Техник-осеменатор из Пермского края Надежда Миронова разделила 8-9-е места с участником конкурса из Московской области. Они набрали по 86,5 баллов.

В жюри профессионального конкурса вошли два представителя Прикамья: Милад Фахим Бинияз - ветеринарный врач, специалист по УЗИ-диагностике ООО «Пермское» по племенной работе; Ольга Штрауб - главный зоотехник АО «Кунгурское по племенной работе».

Успехи пермских аграриев на всероссийских конкурсах напрямую связаны с поддержкой со стороны Министерства агропромышленного комплекса Пермского края, которое ведет плодотворную работу по улучшению наследственных качеств животных, ведущих к росту продуктивности агрохозяйства через систему субсидий на покупку племенного молодняка, содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных молодняка и другие.

На господдержку сельхозтоваропроизводителей Прикамья ежегодно направляется более 3,3 млрд рублей. В 2021 году это позволило дополнительно произвести 21 тыс. тонн молока, 4 тыс. тонн сыра, 23 тыс. тонн сухого молока. Сегодня в число мер поддержки сельхозтоваропроизводителей региона входит «Агростартап» - грант для начинающих фермеров в сумме до 4 млн рублей.

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