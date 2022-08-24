Фото: Министерство АПК Пермского края.

В Пермском крае успешно решается задача по подготовке квалифицированных кадров для работы в агропромышленном комплексе (АПК). В число самых удачных практик вошел проект Россельхозбанка «Школа фермера». Он объединил знания и опыт краевого Министерства АПК, Пермского аграрного университета, успешных сельхоз- и товаропроизводителей региона.

В Прикамье прошла защита проектов и бизнес-планов второго образовательного потока «Школы фермера». Темы нынешних выпускников были посвящены возделыванию чеснока, батата, промышленной конопли и клубники, выращиванию форели, производству и переработке молочной продукции.

Занятия в «Школе фермера 2022» стартовали 19 мая. Слушателями «Школы фермера» в Пермском крае стали 25 человек. Обучение проходило по трем направлениям: молочное животноводство, аквакультура и овощеводство. Теорию изучали в дистанционном формате, практические занятия проходили очно, участники выезжали на производства и воочию наблюдали за всеми процессами на лучших агропредприятиях Пермского края и соседних регионов.

В ходе учебного процесса слушатели приобрели теоретическую подготовку с использованием правовых аспектов работы фермерских хозяйств, изучали успешные финансовые бизнес-модели и основы маркетинга, знакомились с новейшими агротехнологиями.

«Выпускники проекта – это завтрашние предприниматели в сфере сельского хозяйства, которые создают новые рабочие места и производят качественные продукты», – говорит первый заместитель министра АПК Пермского края Татьяна Пестова.

В Россельхозбанке отмечают, что благодаря «Школе фермера» сельское хозяйство Прикамья пополняется увлеченными и целеустремленными аграриями, способными развивать инновационные технологии в отрасли.

«Выпускники «Школы фермера» на практике смогут применить разнообразие форм государственной поддержки и финансовые возможности нашего банка. Мы верим в успех выпускников и настроены на долгосрочные отношения с ними», – отмечает директор Пермского филиала Россельхозбанка Алексей Киселев.

Кстати, выпускники проекта «Школа фермера» смогут принять участие в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России, а также в конкурсе на получение гранта «Агростартап». Этой возможностью уже успели воспользоваться 60% выпускников проекта прошлого потока.

Успешно защитившие бизнес-планы выпускники «Школы фермера» на этой неделе получат дипломы государственного образца от Пермского аграрно-технологического университета.

Проект Россельхозбанка «Школа фермера» стартовал в сентябре 2020 года. За это время он провел пять выпусков слушателей по всей стране. После обучения к реализации своих бизнес-проектов в сельском хозяйстве приступили около 2000 человек. География проекта выросла с четырех до 53 регионов России.

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