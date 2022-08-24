Продукция «Уралкалия» получила знак Минсельхоза РФ «Зеленый эталон»

Фото: uralkali.com

«Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, прошел сертификацию Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) на соответствие продуктов национальному стандарту минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками. Товарный знак «Зеленый эталон», правообладателем которого является Минсельхоз РФ, получили мелкий и гранулированный хлористый калий.

В ходе аудита в компании были проверены требования к производству, хранению, транспортировке и оформлению документации, а также соответствие ГОСТу, предъявляющему требования к содержанию тяжелых металлов и мышьяка в составе продукта. Калийные удобрения компании производятся с применением технологий, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Получение сертификата дает право размещать экомаркировку «Зеленый эталон» на упаковке продукции.

Елена Эскина, директор по устойчивому развитию ПАО «Уралкалий»:

«Безопасность, экологичность и низкий углеродный след нашей продукции являются приоритетами для компании. Получение сертификации на соответствие ГОСТ Р 58658-2019 было определено руководством в качестве одной из задач на 2022 год в рамках реализации ESG-стратегии «Уралкалия». Мы рады, что нам удается последовательно выполнять взятые на себя добровольные обязательства в соответствии с намеченным планом», - отметила Елена Эскина.