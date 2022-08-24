40 тысяч детей Прикамья получат выплаты на покупку школьной формы

. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Прикамье выплаты на покупку школьной формы получат 40 тыс. детей. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, поддержку из краевого бюджета получат многодетные малоимущие семьи.

Материальная помощь для мальчиков составляет 3 380 руб., на девочек – 3 351 руб. Выплаты осуществляются через органы соцзащиты автоматически.

Сейчас выплату получают ученики 2-9 и 11 классов. А после 1 сентября ее получат ученики 1 и 10 классов.

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