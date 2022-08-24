В Перми 17-летняя девушка вышла из здания автовокзала и пропала

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой
Днем 23 августа в Перми 17-летняя Валерия Агения вышла из здания автовокзала города и исчезла. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Подробности сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
Особые приметы:
- рост 165-170 сантиметров;
- худощавое телосложение;
- светло-русые волосы, прическа – каре;
- серые глаза.
Была одета в черную майку и черные шорты, светло-серые кроссовки. С собой была черная спортивная сумка и пакет. На правой руке у локтя рисунок цветка ручкой и надпись «Я тебя не забуду».
Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просят обращаться в полицию.
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