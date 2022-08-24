Количество бесхозных теплосетей в Прикамье за год увеличилось в полтора раза

Фото: Т Плюс

В Пермском крае количество бесхозных теплосетей за год увеличилось в полтора раза. Об этом сообщает «В курсе.ру».

Лидером по числу и протяженности таких объектов является Пермь. В столице Прикамья - 22 объекта теплоснабжения протяженностью порядка трех километров. Далее следует Пермский муниципальный округ — 10 объектов протяженностью более одного километра.

Сейчас протяженность выявленных бесхозных теплосетей в крае равняется 15,5 км и составляет 92 объекта. В 2021 году их протяженность была 11,5 км или 62 объекта. А значит, что количество бесхозяйных теплосетей в регионе увеличилось почти в 1,5 раза.

Основная причина появления бесхозных объектов теплоснабжения — это недобросовестные собственники, которые почему-то отказываются от обслуживания теплопроводов. Например, это могут быть обанкротившиеся застройщики, промышленные предприятия или ушедшие с рынка теплосетевые операторы.

Основная же причина обязательного признания сети бесхозной — необходимость продолжать подачу тепловой энергии потребителям, невзирая на статус теплопровода.

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