Пермский транспорт с сентября перейдет на зимний режим работы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 сентября общественный транспорт города Перми переходит на зимний режим работы. Подробности сообщает пресс-служба городского дептранса.

Это связано с традиционным ростом пассажиропотока. Многие возвращаются из отпусков, а студенты и школьники снова садятся за парты.

«Традиционно летом количество пассажиров сокращается. Это происходит из-за отпусков и каникул в учебных заведениях. Параллельно происходит и корректировка расписаний. С 1 сентября общественный транспорт возвращается к осенне-зимнему графику работы с большим количеством отправлений», – говорит глава дептранса администрации Перми Анатолий Путин.

А еще на маршрутах №1, №4, №14, № 15, №60 и №67 будет совершаться больше отправлений по сравнению с расписанием, что действовало до летнего сезона. Это сократит интервал движения на маршрутах.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн всегда есть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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