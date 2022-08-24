Фото: Архив "КП"

В Пермском крае в медучреждениях будут строже контролировать соблюдение масочного режима.

Как пояснили в пресс-службе краевого Минздрава, постановление Главного государственного санитарного врача РФ действует с 28 января 2021 года по настоящее время. В нем рекомендуется соблюдать масочный режим в медорганизациях.

Сейчас из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе в больницах усилен контроль за исполнением Постановления, чтобы исключить риски заражения пациентов.

Напомним, ранее днем в Пермском крае выявили 426 заражений ковидом в 24-х территориях региона.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru