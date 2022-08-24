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Общество24 августа 2022 7:37

В больницах Прикамья будут строже следить за ношением масок

Это сделано, чтобы не заражать пациентов в подъем заболеваемости ковидом
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Пермском крае в медучреждениях будут строже контролировать соблюдение масочного режима.

Как пояснили в пресс-службе краевого Минздрава, постановление Главного государственного санитарного врача РФ действует с 28 января 2021 года по настоящее время. В нем рекомендуется соблюдать масочный режим в медорганизациях.

Сейчас из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе в больницах усилен контроль за исполнением Постановления, чтобы исключить риски заражения пациентов.

Напомним, ранее днем в Пермском крае выявили 426 заражений ковидом в 24-х территориях региона.

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