Большая распродажа и бесплатная доставка газоблоков от ПЗСП

Газобетонный блок – один из самых технологичных, доступных и надежных материалов для строительства частного дома. Газобетонные блоки можно использовать как для возведения наружных стен, так и внутренних перегородок.

Газобетон хорошо сохраняет тепло, при этом обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении. Он изготовлен из природных минералов, экологически чистый и не выделяет вредных примесей при изменениях температуры или влажности. Он не даёт трещин, «усадки», и построенный из газобетона дом не требует дополнительных усилий и затрат по внешней отделке.

Строить из газобетонных блоков выгодно. Благодаря его лёгкости он не требует мощного фундамента. Строгая геометрия блоков позволяет экономить на клеящем растворе. Свойства материала таковы, что для сохранения тепла в наших климатических условиях достаточно толщины в один блок, тогда как при строительстве из кирпича необходима толщина порядка 1,5 м.

Успевайте приобрести газобетонные блоки от ПЗСП на выгодных условиях: привлекательная цена и бесплатная доставка! Цена 3999 руб. за кубический метр действует, пока акционный товар есть в наличии.

Подробнее по тел. +7 (342) 273-04-63

Газобетонный блок на сайте: https://clck.ru/uFnd9

* Действие прочих акций на текущий момент остановлено.