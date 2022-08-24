Фото: Архив "КП"

В Пермском крае из-за аварии без воды остался Осинский городской округ. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Отключение произошло утром 24 августа. Причина - прорыв на канализационном коллекторе. Под отключение попали как жилые дома, так и социально значимые объекты.

Сейчас МУП "Водоканал-Оса" ведет аварийно-восстановительные работы. На социально-значимые объекты и к жилым домам организован подвоз воды. График подвоза можно уточнить в МУП "Водоканал-Оса" по телефону: +7 (34291) 4-54-07.

В МЧС жителям отключенной от воды территории рекомендуют перекрыть краны, задвижки, вентили на водопроводных трубах. Для приготовления пищи использовать только питьевую воду, воздержаться от употребления воды из родников и других открытых водоемов до получения заключения о ее безопасности.

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