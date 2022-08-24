В Свердловском районе Перми внедорожник сбил беременную девушку

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В Свердловском районе Перми на улице Солдатова автомобиль сбил беременную девушку, переходящую дорогу. Информация о ДТП появилась в городских соцсетях.

Судя по фотографиям с места происшествия, пострадавшая девушка после ДТП сидела на бордюре у проезжей части. После к ней приехала бригада «скорой» и пострадавшую увезли медики.

Как сообщают очевидцы аварии, переходила дорогу девушка на зеленый сигнал светофора.

Подробностями ДТП поделились в пресс-службе краевой ГИБДД:

- В 19:30 со стороны улицы Ярославского по улице Солдатова в направлении Лодыгина ехал автомобиль, которым управлял 46-летний пермяк. Предварительно, при повороте направо с улицы Солдатова на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу девушке, что шла через дорогу на "зеленый" справа налево по ходу движения. В результате девушка получила травмы. Правоохранители проводят проверку.

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