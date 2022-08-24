. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У ресторанов «Вкусно – и точка» (бывшие «Макдоналдсы») в Перми появилась новая дата открытия – 27 августа. Об этом сообщает РБК-Пермь.

Ранее дату открытия ресторанов быстрого питания переносили уже два раза. Сначала сообщалось, что бывший «Макдоналдс» откроют в конце июня. После – 8 августа. Но в обе этих даты открытия так и не состоялись.

Всего в Перми работало шесть «Макдоналдсов». Первый открылся в ЦУМе 10 лет назад. Потом открылся «Макдоналдс» у ТРК «Столица». Затем «Маки» появились в ТРК «Семья» и ТРЦ «Планета», у Центрального рынка, а также в новоиспеченном МФЦ «IMALL Эспланада».

10 июня все они закрылись и ушли на ребрендинг. Со стен зданий, где располагались рестораны, начали снимать фирменные буквы «М» - символы всемирно известного бренда.

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