Техногенный пожар в Пермском крае. Фото: МЧС Пермского края.

Во вторник 23 августа 2022 года зафиксировали 12 техногенных пожаров в Перми и Пермском крае. Подразделения МЧС Пермского края ликвидировали последствия пожаров: 6 пожаров – в Перми; 2 пожара – в Пермском районе; по 1 пожару - в Ординском, Чайковском, Чернушинском и Горнозаводском округах. На пожарах погибших людей не зарегистрировано, равмирован 1 человек.

В техногенных пожарах 23 августа горели: многоквартирный дом - в Дзержинском районе Перми; бани - в Пермском районе; дачный дом - в Чайковском округе; неэксплуатируемое здание и сухая растительность - в Дзержинском районе Перми; частный дом - в Ординском округе Пермского края.

Трагедией мог завершиться техногенный пожар в многоэтажном жилом доме на ул. Подлесной днем 23 августа – на площади 4 кв. метра горел балкон на восьмом этаже. Сообщение о возгорании в экстренные службы города поступило в 14:09. К месту происшествия прибыли подразделения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 10 единиц техники и 32 человек личного состава, в том числе от МЧС России в количестве 6 единиц техники и 25 человек личного состава. В результате оперативных мероприятий пожарные спасли одного человека, который был передан медицинским работникам, эвакуировано 7 человек. Погибших в огне пожара удалось избежать. После локализации очага возгорания пожар был потушен за четыре минуты в 14:24.

По сообщению регионального МСЧ, основными причинами возникновения пожаров в Перми и Пермском крае стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, умышленный поджог имущества.

За прошедшие сутки 23 августа зарегистрировали 1 новый очаг лесных пожаров в Соликамском округе Пермского края.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 23 августа 2022 года на территории Пермского края 164 профилактических групп в количестве 345 человек провели мероприятия:

- 1363 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 2093 человек;

- распространение 1649 листовок (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период с 24 по 29 августа на территории края прогнозируются опасные метеорологические явления: ожидается повсеместно высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность. В связи с опасностью возникновения пожаров в Пермском крае МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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