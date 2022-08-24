В Закамске в водах Камы утонул человек

Фото: Архив "КП"
В Кировском районе Перми в реке Кама утонул человек. Несчастный случай произошел вечером 23 августа.
Как сообщили "КП-Пермь" в краевом ГУ МЧС, информация о происшествии поступила оперативному дежурному в 16:05, время пермское.
На место происшествия прибыли силы и средства от РСЧС - 6 человек и три единицы техники. В ведомстве жителей Прикамья в очередной раз призывают быть осторожнее во время отдыха у водоемов.
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