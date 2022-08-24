Содержание дорог центра Перми перейдет на краевой уровень

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полномочия по содержанию дорог в центре города Перми перейдут с городского уровня на уровень края. Об этом сообщает Business Class.

Средства на их содержание в размере 2,195 млрд руб. выделят из краевого бюджета. 1,1 млрд руб. выделят в 2023 году, а 1,095 млрд руб. - в 2024 году. А еще для их обслуживания хотят создать отдельное структурное подразделение в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» при Минтрансе Пермского края.

Для содержания дорог в лизинг приобретут 124 единицы дорожной техники сроком на пять лет. Например, 22 коммунальные дорожные машины и 14 мини-погрузчиков, девять универсальных подметальных машин, семь подметально-вакуумных машин и экскаваторов.

Поправки в бюджет рассмотрят на пленарном заседании Законодательного Собрания Прикамья. Оно состоится в сентябре.

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