«Амкар» подписал опытного полузащитника из Первой лиги

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» подписал контракт с 30-летним полузащитником красноярского «Енисея» из Первой лиги Алексеем Скворцовым. О трансфере сообщает клубная пресс-служба.

Алексей является обладателем Кубка России по футболу в составе «Тосно» из Ленинградской области. Также он был автором одного из голов в финальном матче турнира в 2018 году. В активе полузащитника более 170 матчей в Первой Лиге. А еще в начале 2010-х годов он играл за молодежный состав пермского «Амкара».

Ранее пермяки подписали контракт с молодым пермским футболистом Тимуром Абдрашитовым, который вернулся в Пермь из московского «Торпедо».

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