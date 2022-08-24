Пробки в Перми. Фото: архив "КП"

Наибольшая загруженность дорог утром 24 августа наблюдается в Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми.

Наиболее сложным для движения является перекресток улиц Старцева и Лихвинской в сторону центра города – здесь «Яндекс Пробки» оценивает дорожную ситуацию в 5 баллов. Плотное движение на бульваре Гагарина по пути к ул. Старцева от ул. Ушинского.

Придется немного понервничать водителям в намечающейся пробке при подъезде к пл. Восстания от ул. Соликамской и ул. Мостовой. Сильно не разогнаться и на всем протяжении ул. Славянова после кольца пл. Восстания, а также ул. Крупской от Цирка до ул. Дружбы в обоих направлениях.

В центре города на ул. Попова «Яндекс Пробки» покрасил в красный цвет участок от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской в сторону Коммунального моста.

Традиционно для утра транспорт медленно движется на участке ул. Леонова от Нестюковского тракта к ул. Промышленной, а также на Стахановском кольце. На ул. Карпинского около 08:00 в сторону центра появился небольшой затор при подъезде к ул. Стахановской.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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