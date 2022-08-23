В Перми новобранцы МЧС приняли Присягу

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Перми сотрудники МЧС в День государственного флага приняли присягу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 16 часов, 22 августа на плацу ГУ МЧС России по Пермскому краю в торжественной обстановке девять сотрудников, впервые поступивших на службу в федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы, приняли Присягу произнеся клятвенные слова: «Служу России, служу народу!».

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

А еще на том же мероприятии за тушение пожара на полигоне твердо-бытовых отходов пять сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Пермскому краю были награждены Благодарностью Главы города Перми Алексея Дёмкина. Их вручил начальник департамента общественной безопасности администрации города Перми Алексей Туров.

Вновь принятых на службу сотрудников поздравили и почетные гости мероприятия: федеральный инспектор Пермского края Алексей Воробьев; заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края, Герой России полковник полиции в отставке Сергей Яшкин; начальник департамента общественной безопасности администрации города Перми Алексей Туров.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Торжественное приведение к Присяге вновь принятых на службу сотрудников прошло и в других подразделениях ГУ МЧС России по Пермскому краю. В 10 и 27 пожарно-спасательных отрядах ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю 22 августа на верность Отчизне и ее народу присягнул 41 сотрудник.