В Перми задержали троих полицейских с наркотиками

Вот такую находку нашли у троицы. Фото: Baza

В Перми троих полицейских задержали за перевозку полкило мефедрона. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Лейтенантов Радмира Байтуганова, Виталия Прадедова и Рината Бакирова из Стерлитамака задержали ночью 21 августа. В их джипе нашли сверток с 500 граммами мефедрона. Их, как полагает следствие, троица забрала в лесу и собиралась продать.

У одного из задержанных полицейских была своя версия событий. Прадедов рассказал, что участвовал в оперативных мероприятиях по борьбе с наркотиками. Они изъяли закладку без видеосъемки и оформления специальных документов. А после, по словам полицейского, 500 грамм наркотика они собирались честно отдать местной полиции.

Теперь в деле разберется следствие. Троице грозит обвинение по статье о наркоторговле.

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