Глава краевого Минздрава призвала жителей Прикамья вакцинироваться от ковида

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом Минздраве жителей Пермского края призывают вакцинироваться от коронавируса до 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.

«Каждый житель Прикамья может внести вклад в борьбу за здоровое население, пройдя вакцинацию. Для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться уже сейчас, до сезонного роста заболеваемости, который мы ожидаем уже в сентябре», - пояснила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень на заседании комитета по социальной политике.

Речь идет не только о ковиде, но и о вакцинации от гриппа и ОРВИ. Вакцинироваться можно любым способом.

Как отметила Анастасия Крутень, в ближайшее время в регион поступит 12 тыс. комплектов назальной вакцины от коронавируса.

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