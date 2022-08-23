Глава краевого Минздрава призвала жителей Прикамья вакцинироваться от ковида

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В краевом Минздраве жителей Пермского края призывают вакцинироваться от коронавируса до 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.
«Каждый житель Прикамья может внести вклад в борьбу за здоровое население, пройдя вакцинацию. Для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться уже сейчас, до сезонного роста заболеваемости, который мы ожидаем уже в сентябре», - пояснила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень на заседании комитета по социальной политике.
Речь идет не только о ковиде, но и о вакцинации от гриппа и ОРВИ. Вакцинироваться можно любым способом.
Как отметила Анастасия Крутень, в ближайшее время в регион поступит 12 тыс. комплектов назальной вакцины от коронавируса.
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