В Пермском крае высокая пожарная опасность сохранится до 29 августа

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом МЧС жителей и гостей Прикамья предупреждают о высокой пожарной опасности, что ожидается в регионе с 24 по 29 августа. Причина этому – сухая и теплая летняя погода.

Пожарная опасность 4 класса горимости ожидается повсеместно на всей территории края. А в некоторых территориях она достигнет 5 класса - чрезвычайная пожарная опасность.

Спасатели напоминают, что человеческий фактор является частой причиной пожаров. К возгоранию могут привести тлеющий окурок или брошенный без присмотра костер.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru