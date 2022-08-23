Арбитражный суд признал сделку по покупке Товарного двора ничтожной

Фото: Архив "КП"

Арбитражный суд Пермского края признал ничтожной сделку между РЖД и краевыми властями о покупке Товарного двора в Перми. А это значит, что Товарный двор останется в собственности краевых властей. А РЖД не вернет полученные за выкупленный актив деньги.

История, напомним, началась в 2018 году. Тогда власти Прикамья выкупили у РЖД Товарный двор, что располагается по улице Локомотивной с целью строительства там деловой зоны Пермь-Сити. Но по мнению прокуратуры, цена сделки была сильно завышена и оказалась выше рыночной.

Суд длился с июня 2020 года. В итоге прокуратуре и ее требованиям о возврате средств отказали.

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