Полицейский, устроивший стрельбу в Березниках, снял видеообращение

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейский, что устроил в Березниках во дворе стрельбу из травматического пистолета, снял видеообращение. Подробности сообщает «Рифей-Пермь».

Как он пояснил в видео, конфликт начался из-за ребенка. Ему пожаловался мальчик и сказал, что его избивает отчим и поэтому он не хочет возвращаться к матери.

«Звоню ему и говорю: «Ты зачем ребенка бьёшь?» Он сказал, что сейчас приедет», - рассказал полицейский. В итоге отчим приехал к его дому вместе с другом. Они напали на него и его подругу, забрызгав их перцовым баллончиком. После этого полицейский побежал за оружием. «Любой нормальный мужик так бы сделал. Да, я взял обрез, взял травмат и побежал их бить. У меня девушку залили из баллончика», – объясняет мужчина.

Напомним, инцидент произошел вчера вечером в одном из дворов Березников по улице Ленина. Полицейский сделал несколько выстрелов из травмата и ранил человека. Проверку по факту проводит Следственный комитет.

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