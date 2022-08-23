В Перми продлят автобусный маршрут №88

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 24 августа продлят автобусный маршрут №88. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Теперь автобус снова будет курсировать до остановки «Улица Трамвайная». Ранее автобус, что заменяет трамвай №3, временно укоротили из-за ремонтных работ улицы Дзержинского.

И в прямом и обратном направлениях автобус ездил до остановки «Завод Профнастила».

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