В Перми продлят автобусный маршрут №88

.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми с 24 августа продлят автобусный маршрут №88. Об этом сообщили в городском дептрансе.
Теперь автобус снова будет курсировать до остановки «Улица Трамвайная». Ранее автобус, что заменяет трамвай №3, временно укоротили из-за ремонтных работ улицы Дзержинского.
И в прямом и обратном направлениях автобус ездил до остановки «Завод Профнастила».
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru