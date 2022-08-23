Прикамье направит на помощь ДНР и ЛНР полмиллиарда рублей

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пермский край направит на помощь ДНР и ЛНР 500 млн руб. Такие поправки в бюджет на 2022 год и плановый период 2023-24 годов внесены в региональный парламент, сообщает пресс-служба краевого Заскобрания.
«Согласно пояснительной записке, проект предполагает увеличить резервный фонд края на 500 млн руб. с целью обеспечения мероприятий, осуществляемых регионом для восстановления жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР», - отметили в ЗС.
Рассмотрят проект на заседании Заксобрания, которое пройдет в сентябре.
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