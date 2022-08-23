Военнослужащий из Пермского края погиб за месяц до завершения контракта

Фото: Телеграм-канал «Чайковская зорька».

О гибели во время исполнения воинского долга 44-летнего земляка Александра Банникова сообщил телеграм-канал «Чайковская зорька».

Рядовой Александр Банников служил водителем боевой машины в одном из танковых подразделений ВС России. В середине сентября этого года у него должен был завершиться срок заключенного им четырехмесячного контракта.

Вместо со своей семьей он проживал в Чайковском, воспитывал трех детей – двух дочерей и сына. В начале августа он встретил свое 44-летие.

Прощание с Александром Банниковым состоится 24 августа в Чайковском.

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