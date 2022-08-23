Следователи проверят полицейского, что стрелял во дворе жилого дома в Прикамье

. Фото: Василий Вахрин

Следователи Прикамья проведут проверку в отношении полицейского, который открыл стрельбу вчера во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Напомним, происшествие произошло вчера в Березниках на улице Ленина, 70. 37-летний местный житель, действующий полицейский поссорился со своим 36-летним соседом. Один из участников ссоры брызнул в лицо другому из газового баллончика. После чего полицеский несколько раз ударил по авто обидчика, а затем выстрелил в мужчину два раза из травматического пистолета.

Прибывшие на место стражи порядка задержали и доставили стрелявшего для дальнейшего разбирательства в отдел полиции Березников. Пострадавший обратился в больницу где ему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

"Проверка проводится по признакам преступлений по статьям: ч. 1 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ", - уточнили в СК.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru