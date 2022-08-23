Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина.
Губернатор Пермского края 23 августа осмотрел строительную площадку на ул. Кировогррадской, 68а. Расположенный по этому адресу жилой дом застройщик должен был сдать в эксплуатацию еще в 2015 году.
«Продолжаю лично осматривать оставшиеся долгострои. На улице Кировоградской свои квартиры ждут 138 обманутых дольщиков. Дом решено достраивать», - написал в своем телеграм-канале глава региона.
К завершению строительства много квартирного дома в середине июля приступил крупный федеральный застройщик, компания «Высотспецстрой». Сейчас подрядчик переходит к основным работам: утепляет и восстановить гидроизоляцию фундамента, параллельно занимается восстановлением коммунальных сетей и прокладкой ливневой канализации.
Осенью 2023 года дольщики смогут получить ключи от своих квартир.
В ближайшее время компания «Высотспецстрой» приступит к достройке ещё трёх домов в Перми – двух в ЖК «Весна» в Дзержинском районе и дома на ул. Карпинского, 112а.
С застройщиком заключили договоры, начинаются подготовительные работы.
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