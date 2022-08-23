В Прикамье рабочий спрыгнул с моста, чтобы спасти кота

Мужчина спас котика, которого сбросили с моста. Фото: кадр видео "Мой город Пермь".

История спасения рыжего котика закончилась благополучно благодаря одному неравнодушному строителю. В паблике «Мой город Пермь» появилось видео, как на спине плывет мужчина и одной рукой держит кота.

Оказалось, что усатого скинули с Чусовского моста. Рабочие заметили, как животное из последних сил борется за жизнь. Один из них прыгнул в реку, доплыл до котика и вместе с ним поплыл обратно. Оказавшись в безопасности, рыжий поспешил спрятаться.

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