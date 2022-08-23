В ФАС согласовали нового министра тарифного регулирования и энергетики Прикамья

Фото: Архив "КП"

ФАС России одобрила представление Главы Прикамья о назначении на должность министра тарифного регулирования и энергетики региона Марии Козловой. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

Отметим, что с начала июня 2022 года и.о министра тарифного регулирования и энергетики нашего края был назначен вице-премьер Правительства Прикамья Андрей Кокорев.

У Марии Козловой – два высших образования (специальности «Менеджмент организации» и «Математические методы в экономике»). Ранее занимала руководящие должности в ресурсоснабжающих организациях, а с 2020 года и по сей день стала первым замминистра краевого МинЖКХ.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru