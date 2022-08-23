В ФАС согласовали нового министра тарифного регулирования и энергетики Прикамья

Фото: Архив "КП"
ФАС России одобрила представление Главы Прикамья о назначении на должность министра тарифного регулирования и энергетики региона Марии Козловой. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.
Отметим, что с начала июня 2022 года и.о министра тарифного регулирования и энергетики нашего края был назначен вице-премьер Правительства Прикамья Андрей Кокорев.
У Марии Козловой – два высших образования (специальности «Менеджмент организации» и «Математические методы в экономике»). Ранее занимала руководящие должности в ресурсоснабжающих организациях, а с 2020 года и по сей день стала первым замминистра краевого МинЖКХ.
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