Фото: МЧС Пермского края.

В понедельник 22 августа 2022 года зафиксировали 13 техногенных пожаров в Перми и Пермском крае. Подразделения МЧС Пермского края ликвидировали последствия пожаров: 5 пожаров – в Перми; по 2 пожара – в Пермском районе и Гремячинском округе; по 1 пожару – в Кунгурском, Кишертском, Краснокамском и Чернушинском округах. На пожарах погибших нет, травмированы 2 человека.

В Перми 22 августа горели: заброшенная овощная яма - в Дзержинском районе, кирпичное здание - в Свердловском районе, трава - в Ленинском районе, мусор - в Индустриальном районе.

Пожарные МЧС Пермского края также ликвидировали последствия пожаров: в Пермском районе и Чернушинском округе – в сараях; в Кишертском округе – жилой дом; в Губахинском, Краснокамском и Кунгурском округах - в банях; в Гремячинском округе - в садовом доме.

По сообщению регионального МСЧ, основной причиной возникновения пожаров в Пермском крае стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

За прошедшие сутки 22 августа зарегистрировали 2 новых очагов лесных пожаров в Соликамском и Гайнском округах.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 22 августа 2022 года на территории Пермского края 155 профилактических групп в количестве 338 человек провели мероприятия:

- 1367 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 2083 человек;

- распространение 1608 листовок (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период с 24 по 29 августа на территории края прогнозируются опасные метеорологические явления: ожидается повсеместно высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность. В связи с опасностью возникновения пожаров в Пермском крае МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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