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Общество23 августа 2022 10:14

В Прикамье выявили еще 426 заболевших ковидом

Заражения обнаружены в 24 территориях
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 23 августа - 426 новых заболевших коронавирусом. Среди них 125 жителей региона, которые старше 60 лет.

Общее число положительных тестов в Прикамье за почти 2,5 года пандемии достигло 382 184. Новые заболевшие зафиксированы в 24-х территориях.

С начала пандемии в Прикамье от последствий инфекции скончались 8 862 человека. Один человек умер за минувшие сутки.

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