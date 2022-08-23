Фото: permkrai.ru
В Пермском крае на 23 августа - 426 новых заболевших коронавирусом. Среди них 125 жителей региона, которые старше 60 лет.
Общее число положительных тестов в Прикамье за почти 2,5 года пандемии достигло 382 184. Новые заболевшие зафиксированы в 24-х территориях.
С начала пандемии в Прикамье от последствий инфекции скончались 8 862 человека. Один человек умер за минувшие сутки.
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