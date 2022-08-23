Фото: Правительство Пермского края.

Жители отдаленных районов Пермского края с субботы 27 августа получат возможность в новых социальных залах смотреть на больших экранах художественные фильмы и мультфильмы, знакомиться с некоммерческими документальными лентами, а также обсуждать их. Примечательно, что их открытие состоится в День российского кино.

Новые 37 площадок начнут принимать зрителей в населенных пунктах 22 муниципальных образований Прикамья. Их общее количество увеличится с 94 до 131.

Как отмечают в Министерстве культуры Пермского края, помимо просмотров художественных фидьмо, социальные кинозалы могут стать площадками для дискуссий жителей о проблемах, актуальных для их населенных пунктов, поиска единомышленников и многого другог. Сейчас этот проект развивается в рамках программы развития кинематографии.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что в регионе очень преодолевать территориальное неравенство в социальной сфере, которое сейчас существует между городами и сельской местностью. Именно эта задача сейчас успешно реализуется в регионе благодаря нацпроекту «Культура».

«Благодаря федеральной поддержке мы открываем виртуальные концертные залы, социальные кинозалы, модельные библиотеки, автоклубы. Всё это способствует тому, что у жителей отдаленных территорий Прикамья появляются новые возможности культурного развития», – говорит глава региона.

Руководить новыми социальными кинозалами станут сотрудники Домов культуры, музеев и библиотек, обученные «Пермской синематекой». Они прошли специальную программу обучения, которая включала модули, посвященные созданию документального кино, практики работы со зрительской аудиторией и организацию работы социального кинозала.

В день открытия в социальных кинозалах пройдут пресс-конференции, а также дискуссионные показы разных документальных фильмов по выбору руководителя: «Иная речь. Вспоминая Алексея Решетова» (2019 год) режиссера Бориса Караджева, «О любви» (2003 год) режиссёра Тофика Шахвердиева, «Приключения двух медвежат» (1959 год) режиссёра Ирины Венжер.

В День российского кино 37 новых социальных кинозалов откроются в следующих населенных пунктах: п. Яйва, д. Кляпово (Березовский округ), Верещагино и п. Бородулино (Верещагинский), п. Кебраты (Гайнский), Губаха и п. Углеуральский (Губахинский), Добрянка (Добрянский), с. Елово (Еловский), с. Пелым (Кочевский), Краснокамск и п. Майский (Краснокамский), с. Пешнигорт и с. Белоево (Кудымкарский), с. Ошья (Куединский), п. Комсомольский и с. Плеханово (Кунгурский), с. Кын и д. Сова (Лысьвенский), п. Октябрьский, с. Богородск и с. Ишимово (Октябрьский), с. Орда (Ординский), п. Павловский, д. Киприно и д. Нововознесенск (Очерский), п. Черное (Соликамский), п. Суксун и д. Поедуги (Суксунский), с. Частые (Частинский), п. Керчевский и п. Рябинино (Чердынский), с. Бедряж, с. Етыш, с. Тюй, с. Тауш (Чернушинский), п. Пожва (Юсьвинский).

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