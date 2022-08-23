ЖК «Арсенал». Фото: Павел Шатров

Арбитражный суд Пермского края 22 августа 2022 года отказал ООО «СМУ № 3 САТУРН-Р» во взыскании убытков с администрации Перми в сумме 259 925 742 рублей. В ходе судебного разбирательства была назначена и проведена экспертиза АНО «Союзэкспертиза Пермь», которая также подтвердила правоту муниципалитета.

Разбирательство продолжалось почти два с половиной года. В ноябре 2020 года представители строительной компании предъявили иск о взыскании с администрации Перми убытков. По их мнению, ООО «СМУ № 3 САТУРН-Р» понесло в связи с фактическим изъятием земельных участков в микрорайоне Красные казармы.

С этого момента судом исследовал более 10 томов дела, провел 22 судебных заседаний.

Администрацию Перми в суде представляли департамент земельных отношений, департамент градостроительства и архитектуры.

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