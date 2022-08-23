В Пермском крае мужчина с автоматом разгуливал по улице

В Чайковском заметили мужчину с оружием. Фото: кадр видео "Жесть Перми".

В Чайковском местные жители заметили мужчину с оружием в руках. Видео появилось в социальных сетях. На записи мужчина в синей куртке идет по улице, в руках у него предмет, похожий на автомат.

«Вчера утром по Заре гулял пьяный автоматчик» - сообщил автор.

В полиции прокомментировали случай.

- 22 августа в отделе МВД России по Чайковскому городскому округу по информации, размещенной в социальной сети, зарегистрирован материал проверки, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили личность мужчины, который находился на улице с предметом в руках, похожим на оружие. Стражи порядка доставили его в отдел полиции для установления всех обстоятельств. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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