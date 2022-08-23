Фото: Правительство Пермского края.

В Пермском крае в 2022-2023 учебном году значительно увеличилось число студентов, зачисленных в медицинские колледжи региона на обучение по специальности «Лечебное дело». Увеличение учащихся стало возможным за счет изменений, внесенных в федеральный государственный образовательный стандарт в августе 2022 года.

Благодаря поправкам поступать в медколледжи Прикамья на эту специальность теперь смогут ребята, окончившие девять классов. В прошлые годы на программу подготовки фельдшеров могли поступить только выпускники школ, окончившие 11 классов.

Прежние условия поступления в медколледжи ограничивали возможность принимать на обучение выпускников девятых классов, готовых связать свою профессиональную деятельность с системой здравоохранения. В Пермском крае сейчас она испытывает дефицит в кадрах, есть потребность около одной тысячи фельдшеров.

Увеличение набора в новом учебном году стало возможным благодаря предложенным региональными властями поправок в федеральное законодательство, инициированных губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

По поручению главы региона краевые министерства образования и здравоохранения проработали и направили в профильные федеральные ведомства предложения о внесении изменений в государственный образовательный стандарт по специальности «Лечебное дело» среднего профобразования. По аналогии с приемом абитуриентов на специальность «Сестринское дело» они предложили закрепить в документах возможность обучения по программе «Лечебное дело» ученикам, окончившим девять, а не 11 классов.

Положительное решение вопроса позволило вступить изменениям в силу уже в августе 2022 года.

«Изменения позволили увеличить набор фельдшеров на 270 человек. С 2022 года по специальности «Лечебное дело» будут учиться 665 человек вместо 395 запланированных изначально. Опыт показал, что приоритет ребята отдавали вузам. К сожалению, медицинским колледжам было непросто конкурировать за абитуриентов. Поэтому на эту специальность поступало не так много выпускников», – пояснил ситуацию начальник отдела формирования, мониторинга и анализа мероприятий по работе с кадрами Минздрава Пермского края Денис Ощепков.

В краевом ведомстве дополнили, зачисленные в колледжи ребята после окончания девятого класса, будут учиться по фельдшерской программе четыре года, а по ее окончании смогут работать на Скорой помощи, в районных больницах, на фельдшерско-акушерских пунктах.

Обучаться по специальности «Лечебное дело» сейчас можно в медицинских колледжах Перми, Чайковского, Кудымкара, Соликамска, Березников, Губахи, Лысьвы и Чусового. Набор на обучение в новом учебном году уже произвели.

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