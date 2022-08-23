Фото: В курсе.ру

Происшествие со стрельбой произошло 22 августа 2022 года в Березниках на ул. Ленина, 70. Похоже, магия цифр сыграла плохую шутку с сотрудником правоохранительных органов. По сообщению «В курсе.ру», сотрудник полиции не поделил ребенка со своей бывшей супругой. Женщина хотела забрать малыша, но отец в грубой форме ей в этом отказал. В конфликт вмешался сосед полицейского.

Дальнейшее развитие cобытий прокомментировали в ГУ МВД России по Пермскому краю. Один из участников ссоры брызнул в лицо другому из газового баллончика. После чего последний нанёс несколько ударов по автомобилю обидчика, а затем выстрелил в мужчину два раза из травматического пистолета.

На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали и доставили стрелявшего для дальнейшего разбирательства в отдел полиции по городу Березники. Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

По горячим следам чрезвычайного происшествия установили, что доставленным в отдел полиции является находившийся вне службы сотрудник ОМВД России по Березниковскому городскому округу.

Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установления всех обстоятельств произошедшего. Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения в установленном законом порядке.

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