Фото: Пермский лесопожарный центр.

В Прикамье сохраняется высокая вероятность возникновения лесных пожаров. Краевой минлесхоз выпустил поправки к приказу «Об ограничении пребывания граждан в лесах».

В период с 23 по 26 августа 2022 года временно ограничивается посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования на территориях Березниковского, Соликамского, Красновишерского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Сивинского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Куединского, Чайковского, Октябрьского, Осинского и Очерского лесничеств.

Информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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