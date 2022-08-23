Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2022 5:38

В Перми состоится краевой августовский педагогический совет

Педагоги Пермского края 23 августа встретятся в прямом эфире
Павел Шатров
Фото: Министерство образования и науки Пермского края

Фото: Министерство образования и науки Пермского края

В Перми 23 августа состоится ежегодная традиционная конференция педагогических работников Пермского края.

Педагоги Пермского края обсудят формирование единого образовательного пространства и реализацию магистральных проектов.

Подключиться к прямому эфиру можно 23 августа в 11:00 по ссылке https://youtu.be/AEs83a3tARo (16+)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru