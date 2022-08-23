Фото: Министерство образования и науки Пермского края

В Перми 23 августа состоится ежегодная традиционная конференция педагогических работников Пермского края.

Педагоги Пермского края обсудят формирование единого образовательного пространства и реализацию магистральных проектов.

Подключиться к прямому эфиру можно 23 августа в 11:00 по ссылке https://youtu.be/AEs83a3tARo (16+)

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