фото: Администрация Перми.

Пермский край в финале всероссийского конкурса «Воспитатель года 2022» представит Ирина Некрасова - педагог детского сада «Карусель» из Перми. Она стала абсолютным победителем краевого этапа.

Как пояснили городском департаменте образования, основным направлением работы Ирины Некрасовой является развитие у детей навыков грамотного построения речевых конструкций.

«В детях, которые приходят в детский сад, заложен невероятный потенциал, целая сокровищница. Моя главная задача как педагога – поверить в ребёнка, помочь ему раскрыть все то, что в нём есть», - рассказывает пермский педагог.

Финал всероссийского конкурса «Воспитатель года 2022» состоится в Ярославле с 23 по 27 сентября. В нем примут участие 84 дошкольных педагогов.

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