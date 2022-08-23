Место новой гостиницы в Перми на ул. Окулова. Фото: Фонд развития Пермского края.

В Перми завершился аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции здания бывшего корпуса ВКИУ на ул. Окулова, 4. Победителем стала компания «Монолит «М» из Санкт-Петербурга. Ей предстоит определить этапы строительства и разработать проект будущей гостиницы.

Согласно проекту, вместо учебных корпусов и казармы военного училища должны появиться 185 гостиничных номеров, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан, конференц-зал, магазин непродовольственных товаров, а на месте бывшего плаца - открытая парковка.

В фонде развития Пермского края пояснили, что компания «Монолит «М» из Санкт-Петербурга специализируется на комплексном выполнении задач в области проектирования и строительства: от разработки архитектурной концепции и проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию. На строительном рынке компания работает с 1993 года.

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