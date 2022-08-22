Окончен поиск супружеской пары, которая уехала отдыхать на север Пермского края

К розыскам супругов пропавших подключалась полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Пропавшие супруги найдены, они живы, просим снять репосты, по правилам группы мы не распространяем конфиденциальную информацию и не даем комментарии по поводу случившегося, - написали на своей странице ВКонтакте волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Речь в этом посте идет о супружеской паре, которая пропала вечером 18 августа. Супруги 45 и 51 года уехали вечером в четверг на природу в Красновишерский район и перестали выходить на связь. Передвигались они на автомобиле LADA Largus, поэтому автомобилистов с видеорегистраторами просили проверить записи и прислать их в полицию и волонтерам.

Вечером 21 августа стало известно, что семейная пара нашлась, с ними все в порядке.

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