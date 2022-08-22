Пермяки взяли медали юниорского ЧМ по пожарно-спасательному спорту

Пермские триумфаторы турнира. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Юные пермские спасатели взяли медали юниорского ЧМ по пожарно-спасательному спорту в составе сборной России. Турнир прошел в Беларуси в городе Брест.

Сборная команда юношей из России завоевала золотые медали и стала Чемпионами Мира по пожарно-спасательному спорту в дисциплине «Боевое развертывание». «Золото» взяли Андрей Фогель (Березники, Пермский край); Эдуард Джамбинов (Московская область); Никита Мамакин (город Ульяновск); Фёдор Фроловский (город Москва); Артём Бронников (город Киров); Максим Луценко (Республика Башкортостан).

По итогам общекомандного зачета Андрей Фогель (город Березники) и Владимир Волков (город Пермь) завоевали еще по одной золотой медали. Таким образом, на XI Чемпионате Мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров Андрей Фогель завоевал три золотых и одну серебряную медали, а Владимир Волков одну золотую медаль.

Тренером сборной России является заслуженный тренер России, главный тренер по пожарно-спасательному спорту сборной команды Пермского края – Александр Хаткевич, Андрей Фогель является воспитанником тренера Сергея Калугина (город Березники).

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