Фото: Архив "КП"
В Пермском крае за прошлую неделю клещи покусали 113 человек. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.
Среди укушенных – 17 детей. Сегодня в Пермском крае зарегистрировано 134 случая заражения клещевым боррелиозом и 45 случаев заражения вирусным энцефалитом.
Территгорияи региона, в которых можно с высокой вероятностью «поймать клеща», являются Карагайский, Очерский, Верещагинский, Сивинский и Березовский округа. Чаще всего клещи присасываются при посещении леса, индивидуальных садов и лесопарковых зон.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65