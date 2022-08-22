Фото: Архив "КП"

В Пермском крае за прошлую неделю клещи покусали 113 человек. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Среди укушенных – 17 детей. Сегодня в Пермском крае зарегистрировано 134 случая заражения клещевым боррелиозом и 45 случаев заражения вирусным энцефалитом.

Территгорияи региона, в которых можно с высокой вероятностью «поймать клеща», являются Карагайский, Очерский, Верещагинский, Сивинский и Березовский округа. Чаще всего клещи присасываются при посещении леса, индивидуальных садов и лесопарковых зон.

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