Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Краевое МЧС предупреждает жителей и гостей Пермского края об аномальной жаре, которая ожидается в нашем регионе с 22 по 26 августа.

Из-за этого возрастает риск пожаров, а еще – происшествий на воде. Поэтому спасатели призывают жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности. Часто к несчастному случаю приводит человеческий фактор. Например, случайная искра или непотушенный окурок.

Напомним, синоптики на наступившей неделе ожидают жаркую погоду. Температура воздуха, по прогнозам, на 5-6 градусов превысит климатическую норму.

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