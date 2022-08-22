В Перми огласили новое обвинение Дмитрию Левинскому

Фото: Архив "КП"

В Ленинском районном суде огласили обвинительное заключение бывшему главе краевого УКС Дмитрию Левинскому. Теперь его обвиняют в получении взятки в размере 3 млн руб. от субподрядчика строительства зоопарка Алексея Шилова. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Своей вины Левинский в получении взятки не признает. Уголовное дело в отношении бывшего главы УКС стало пятым по счету. Его также обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (украдено 353 млн руб.) при строительстве нового пермского зоопарка. Тогда изготавливалась фиктивные акты о приемке выполненных работ и справок об их стоимости. Но по факту работы на объекте не выполнялись.

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