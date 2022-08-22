Летевший из Перми в Москву самолет заметил при посадке неопознанный объект

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

21 августа вечером у самолета «Победы» (рейс PBD342), что летел из Перми в Москву, сработала система TCAS из-за неопознанного объекта.

Так, при заходе на посадку экипаж заметил «неопознанную цель». Она пересекла рабочую ВПП справа налево на большой скорости, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

TCAS обозревает пространство вокруг воздушного судна, обнаруживая другие суда, оборудованные ответчиком системы. В случае возникновения риска столкновения система предупреждает об этом пилотов.

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